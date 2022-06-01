Екатеринбург получит миллиард рублей на закупку новых троллейбусов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Министерство промышленности и торговли России направит миллиард рублей на обновление троллейбусного парка в Екатеринбурге. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства области Владимир Старков.По словам Старкова, объем федеральных транспортных средств закроет до 70%. Остальные 30% нужно предусмотреть в бюджетах Свердловской области и Екатеринбурга.Напомним, что троллейбусы с удлиненным автономным ходом хотят закупить к 300-летию столицы Урала. Сейчас идет работа по уточнению технического задания и предварительной оценке предприятия, которое сможет поставить транспортные средства. После подготовки официальных документов мэрия приступит к организации закупок.