Свердловчан ждут теплые, но дождливые выходные
Общество
Фото: Вечерние ведомости
На выходных в Свердловской области и Екатеринбурге жару разбавят дожди и грозы. Температура воздуха ожидается в районе +27°C. На субботу объявлено штормовое предупреждение.
В субботу, 16 июля, в регионе облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные и очень сильный, сильные ливни, грозы, град, местами крупный. Ночью 14…19°C, днем 24…29°C. Ветер ночью южной четверти, днем западной четверти со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 15 м/сек, при грозах усиление 20-25 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, кратковременный дождь. Ночью 19…21°C, днем 28…30°C. Ветер южной четверти со скоростью 2-7 м/сек.
В воскресенье, 17 июля, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременные дождь, гроза. Ночью 15…20°С, днем 23…28°С. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек, при грозах порывы до 15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ночью 17…19°С, днем 22…28°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 16 июля, в регионе облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные и очень сильный, сильные ливни, грозы, град, местами крупный. Ночью 14…19°C, днем 24…29°C. Ветер ночью южной четверти, днем западной четверти со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 15 м/сек, при грозах усиление 20-25 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, кратковременный дождь. Ночью 19…21°C, днем 28…30°C. Ветер южной четверти со скоростью 2-7 м/сек.
В воскресенье, 17 июля, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременные дождь, гроза. Ночью 15…20°С, днем 23…28°С. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек, при грозах порывы до 15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ночью 17…19°С, днем 22…28°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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