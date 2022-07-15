Предупреждение о ливнях и граде продлено в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области продлили штормовое предупреждение о ливнях и граде до 16 июля. МЧС призывает местных жителей быть осторожными и бдительными.
По данным синоптиков, в регионе 16 июля ожидаются очень сильные дожди и ливни, крупный град и ветер с порывами до 25 м/с. При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Ранее мы писали, что МЧС выпустило предупреждение о граде и сильных дождях на сегодня, 15 июля.
По данным синоптиков, в регионе 16 июля ожидаются очень сильные дожди и ливни, крупный град и ветер с порывами до 25 м/с. При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Ранее мы писали, что МЧС выпустило предупреждение о граде и сильных дождях на сегодня, 15 июля.
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