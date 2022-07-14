Ливни и град ожидаются в Свердловской области
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
Жителей Свердловской области предупреждают о граде 15 июля. МЧС призывает уральцев быть бдительными.
По уточненной информации синоптиков, 15 июля местами в области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, град и ветер с порывами до 25 м/с.
Ранее МЧС уже выпускало штормовое предупреждение на 15 и 16 июля, но там сообщалось только о грозах и дождях.
При возникновении ЧП необходимо звонить по телефону 101 или 112.
По уточненной информации синоптиков, 15 июля местами в области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, град и ветер с порывами до 25 м/с.
Ранее МЧС уже выпускало штормовое предупреждение на 15 и 16 июля, но там сообщалось только о грозах и дождях.
При возникновении ЧП необходимо звонить по телефону 101 или 112.
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