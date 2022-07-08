Штормовое предупреждение на два дня объявили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на 15 и 16 июля объявлено штормовое предупреждение. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.Согласно данным синоптиков, 15 и 16 июля в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 15 м/с.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.