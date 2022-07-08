Штормовое предупреждение на два дня объявили в Свердловской области

13.24 Четверг, 14 июля 2022
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области на 15 и 16 июля объявлено штормовое предупреждение. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.

Согласно данным синоптиков, 15 и 16 июля в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 15 м/с.

При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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