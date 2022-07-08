Штормовое предупреждение на два дня объявили в Свердловской области
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области на 15 и 16 июля объявлено штормовое предупреждение. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.
Согласно данным синоптиков, 15 и 16 июля в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 15 м/с.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно данным синоптиков, 15 и 16 июля в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 15 м/с.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Жителей Свердловской области предупредили о смоге
08 июля 2022
08 июля 2022
В Свердловской области ожидаются дожди и грозы
13 июля 2022
13 июля 2022