Часы Универсиады исчезнут с Плотинки в Екатеринбурге
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с Плотинки уберут часы Универсиады. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на мэра Алексея Орлова.
По словам градоначальника, часы Универсиады-2023 исчезнут с центра города в течение недели.
Напомним, что Всемирные студенческие игры должны были пройти в Екатеринбурге в 2023 году. Однако 29 апреля этого года на заседании Исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта было принято решение «отложить» право уральской столицы на проведение Универсиады-2023.
Летом следующего года вместо Универсиады в Екатеринбурге пройдут Международные летние университетские игры.
По словам градоначальника, часы Универсиады-2023 исчезнут с центра города в течение недели.
Напомним, что Всемирные студенческие игры должны были пройти в Екатеринбурге в 2023 году. Однако 29 апреля этого года на заседании Исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта было принято решение «отложить» право уральской столицы на проведение Универсиады-2023.
Летом следующего года вместо Универсиады в Екатеринбурге пройдут Международные летние университетские игры.
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