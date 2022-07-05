Владимир Соловьев заявил о необходимости Ельцин Центра в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Телеведущий Владимир Соловьев вновь посвятил часть своей передачи Екатеринбургу. На этот раз он заявил, что признает важность Ельцин Центра в городе как учреждения. Однако, по его мнению, в этом здании не говорят «правду».
Напомним, что Владимир Соловьев неоднократно критиковал Ельцин Центр. Также он называл Екатеринбург «центром мерзотной либероты».
Также Ельцин Центр критиковала певица Юлия Чичерина, а кинорежиссер Никита Михалков предложил признать учреждение иноагентом.
«Вы поймите, вот все эти Ельцин Центры – они необходимы как здания. Но в них надо говорить правду. Да, это первый президент Российской Федерации, и 12 июня, когда мы отмечаем день России, надо говорить правду, что в этот день произошло. Да, Россия заслужила своего дня, но, простите, когда мы говорим, что в этот день кто-то там типа Станкевича с товарищами проголосовали за суверенитет. Россия стала суверенной от кого?», – говорил телеведущий в эфире «Соловьев Live».
Напомним, что Владимир Соловьев неоднократно критиковал Ельцин Центр. Также он называл Екатеринбург «центром мерзотной либероты».
Также Ельцин Центр критиковала певица Юлия Чичерина, а кинорежиссер Никита Михалков предложил признать учреждение иноагентом.
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