Владимир Соловьев заявил о необходимости Ельцин Центра в Екатеринбурге

«Вы поймите, вот все эти Ельцин Центры – они необходимы как здания. Но в них надо говорить правду. Да, это первый президент Российской Федерации, и 12 июня, когда мы отмечаем день России, надо говорить правду, что в этот день произошло. Да, Россия заслужила своего дня, но, простите, когда мы говорим, что в этот день кто-то там типа Станкевича с товарищами проголосовали за суверенитет. Россия стала суверенной от кого?», – говорил телеведущий в эфире «Соловьев Live».

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости