«Центр психологических операций НАТО легально работает в Екатеринбурге расчитывая на наивных простачков. Почитайте коменты в этой газетёнке под этой статьей и под остальными. Такое впечатление, что ельцин-центр выращивает бесовские свидомые хутора: двадцать человек, у каждого из которых по двадцать аккаунтов анонимно рулят общественным мнением опорного края державы. Смотреть на это и ничего не делать - это преступление перед русскими солдатами, которые ждут поддержки с Родины. Развели гадюшник - пора разхлёбывать», – написала певица (орфография и пунктуация автора сохранены).

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Певица Юлия Чичерина вслед за телеведущим Владимиром Соловьевым оскорбила жителей Екатеринбурга и раскритиковала Ельцин Центр.Вчера, 1 июня, певица из Екатеринбурга, которая в последнее время часто ездит на территорию ДНР и ЛНР, выступила на концерте для детей в «Сима-ленде». Во время выступления на огромном экране за спиной певицы показывали кадры с солдатами и сражениями. Как пишет Е1, Чичерина также спела про Донбасс и бренность материального мира.После прочтения комментариев к репортажу портала Е1 о концерте Юлия Чичерина написала в своем телеграм-канале, что «Ельцин Центр выращивает бесовские хутора».