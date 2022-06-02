Михалков предложил признать Ельцин Центр иноагентом
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Российский кинорежиссер Никита Михалков в своей передаче «Бесогон ТВ» заявил, что Ельцин Центр наносит не меньше вреда, чем радиостанция «Эхо Москвы» и ее главный редактор Алексей Венедиктов (признан Минюстом РФ иноагентом).
«Почему, как-то несправедливо, господин Венедиктов объявлен иноагентом, а Ельцин Центр — нет? А разве Ельцин Центр наносит меньший вред, чем наносило "Эхо Москвы"?» – говорит Михалков.
Кинорежиссер напомнил, что в Москве уже 13 лет строится филиал Ельцин Центра.
Ранее Ельцин Центр подвергался нападкам телеведущего Владимира Соловьева и певицы Юлии Чичериной.
«Почему, как-то несправедливо, господин Венедиктов объявлен иноагентом, а Ельцин Центр — нет? А разве Ельцин Центр наносит меньший вред, чем наносило "Эхо Москвы"?» – говорит Михалков.
Кинорежиссер напомнил, что в Москве уже 13 лет строится филиал Ельцин Центра.
Ранее Ельцин Центр подвергался нападкам телеведущего Владимира Соловьева и певицы Юлии Чичериной.
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