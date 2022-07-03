С начала лета на свердловских водоёмах утонули 14 человек
Общество
Фото: Вечерние ведомости
С начала лета этого года на водоёмах в Свердловской области утонули 14 человек. Среди них 4 ребёнка. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
В связи с этим спасатели регулярно проводят профилактические рейды по водоёмам, чтобы напоминать гражданам о правилах безопасного поведения на воде.
Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил, что ни один водоём в Свердловской области непригоден для купания.
«Все происшествия произошли на несанкционированных пляжах», — говорится в сообщении областного МЧС.
В связи с этим спасатели регулярно проводят профилактические рейды по водоёмам, чтобы напоминать гражданам о правилах безопасного поведения на воде.
Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил, что ни один водоём в Свердловской области непригоден для купания.
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