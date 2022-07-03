В Свердловской области все водоемы признаны опасными для купания

– По результатам лабораторных исследований установлено, что 107 (66,5%) отобранных проб по санитарно-химическим показателям, 36 (5,2%) проб по микробиологическим показателям, 9 (5,9%) проб по паразитологическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН, – отмечают в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. Следовательно, купаться в таких водоемах небезопасно.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловскую область пришла долгожданная жара, и многие захотели искупаться, пока тепло. Однако санитарные врачи предупреждают, что в регионе нет безопасных для купания водоемов.Согласно требованиям статьи 18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» использование водоема для купания допускается только при наличии соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения. Но в этом году за получением данного заключения заявки от собственников (арендаторов) зон рекреаций в свердловское управление Роспотребнадзора не поступали.При этом санитарные врачи все равно проводят мониторинг качества воды на 84 водоемах. Исследования воды проводится в 113 контрольных точках.По данным на 7 июля, отобрано и исследовано 161 проба воды на санитарно-химические показатели, 694 пробы на микробиологические показатели, 153 пробы на паразитологические показатели.