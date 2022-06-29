Azur Air разрешили в два раза чаще летать из Екатеринбурга в Анталью
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Росавиация разрешила авиакомпании Azur Air увеличить количество авиарейсов из Екатеринбурга в Анталью.
Авиакомпания ранее могла выполнять до пяти рейсов в Анталью в неделю. Согласно приказу Росавиации, теперь число рейсов разрешается увеличить до 11 раз в неделю.
Ранее мы писали, что авиакомпания Azur Air открыла рейсы из Екатеринбурга в Даламан.
Авиакомпания ранее могла выполнять до пяти рейсов в Анталью в неделю. Согласно приказу Росавиации, теперь число рейсов разрешается увеличить до 11 раз в неделю.
Ранее мы писали, что авиакомпания Azur Air открыла рейсы из Екатеринбурга в Даламан.
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