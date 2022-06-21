Из Екатеринбурга открылись рейсы в Даламан
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Из екатеринбургского аэропорта Кольцово начались полеты в Даламан. Рейсы выполняет авиакомпания Azur Air.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе аэропорта Кольцово, рейсы выполняются по вторникам и пятницам на самолетах Boeing 757-200 вместимостью до 238 пассажиров.
Вылет из Екатеринбурга по вторникам – в 16:50, по пятницам – в 16:40. Продолжительность полета составляет около пяти часов.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе аэропорта Кольцово, рейсы выполняются по вторникам и пятницам на самолетах Boeing 757-200 вместимостью до 238 пассажиров.
Вылет из Екатеринбурга по вторникам – в 16:50, по пятницам – в 16:40. Продолжительность полета составляет около пяти часов.
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