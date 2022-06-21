Из Екатеринбурга открылись рейсы в Даламан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово начались полеты в Даламан. Рейсы выполняет авиакомпания Azur Air.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе аэропорта Кольцово, рейсы выполняются по вторникам и пятницам на самолетах Boeing 757-200 вместимостью до 238 пассажиров.Вылет из Екатеринбурга по вторникам – в 16:50, по пятницам – в 16:40. Продолжительность полета составляет около пяти часов.