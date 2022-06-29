Екатеринбургскому «Казанове» придётся съехать из старинного особняка в центре города
Общество
Фото: Владислав Постников
Арбитражный суд Свердловской области закончил рассмотрение спора между индивидуальным предпринимателем Алексеем Баталовым и областным Министерством по управлению государственным имуществом. Согласно принятому решению, владелец секс-шопа «Казанова 69», расположенного на улице Карла Либкнехта, должен искать новое помещение.
Спор между предпринимателем и Министерством возник год назад, когда Баталов обратился в МУГИСО с просьбой продлить ему аренду в здании 47 литер А на улице Карла Либкнехта (2-ой дом по улице Малышева). Но неожиданно на свою просьбу он получил отказ. Почему «неожиданно»? Да потому, что магазин интимных товаров «Казанова 69» по данному адресу находился более 20 лет и успешно получал продление аренды.
Интересно, что сегодняшний судебный процесс, принявший сторону Министерства, — не первый по этому делу. Ранее спор уже рассматривался в судебном порядке и тогда судьи поддержали предпринимателя, обязав МУГИСО продлить договор аренды с Баталовым. Апелляционный суд то решение отменил, а теперь Министерство добилось судебного решения о принудительном выселении «Казановы 69» из занимаемых помещений.
Можно было бы предположить, что нынешний «приговор» секс-шопу был вынесен на основании того, что помещения, в которых торгуют вибраторами и афродизиаками, находятся внутри старинного особняка, в дореволюционный период принадлежавшего доктору Исааку Сяно. Теперь у особняка статус памятника архитектуры. Но ведь ранее мало кого смущало, что в памятнике архитектуры обосновался магазин интимных товаров. Не смущало и то, что «Казанова» делил одно здание с Детской художественной школой №1 имени П. Чистякова. Почему же «Казанова» стал немил именно теперь? Судя по комментариям, идущим из Министерства по управлению госимуществом, на сдаваемые в аренду секс-шопу площади появились другие виды. Их собираются передать Екатеринбургскому общественному научному Демидовскому фонду.
Спор между предпринимателем и Министерством возник год назад, когда Баталов обратился в МУГИСО с просьбой продлить ему аренду в здании 47 литер А на улице Карла Либкнехта (2-ой дом по улице Малышева). Но неожиданно на свою просьбу он получил отказ. Почему «неожиданно»? Да потому, что магазин интимных товаров «Казанова 69» по данному адресу находился более 20 лет и успешно получал продление аренды.
Интересно, что сегодняшний судебный процесс, принявший сторону Министерства, — не первый по этому делу. Ранее спор уже рассматривался в судебном порядке и тогда судьи поддержали предпринимателя, обязав МУГИСО продлить договор аренды с Баталовым. Апелляционный суд то решение отменил, а теперь Министерство добилось судебного решения о принудительном выселении «Казановы 69» из занимаемых помещений.
Можно было бы предположить, что нынешний «приговор» секс-шопу был вынесен на основании того, что помещения, в которых торгуют вибраторами и афродизиаками, находятся внутри старинного особняка, в дореволюционный период принадлежавшего доктору Исааку Сяно. Теперь у особняка статус памятника архитектуры. Но ведь ранее мало кого смущало, что в памятнике архитектуры обосновался магазин интимных товаров. Не смущало и то, что «Казанова» делил одно здание с Детской художественной школой №1 имени П. Чистякова. Почему же «Казанова» стал немил именно теперь? Судя по комментариям, идущим из Министерства по управлению госимуществом, на сдаваемые в аренду секс-шопу площади появились другие виды. Их собираются передать Екатеринбургскому общественному научному Демидовскому фонду.
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