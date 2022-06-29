Жара вернется в Свердловскую область
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области июль обещает быть теплее, чем первый месяц лета. В начале второй декады месяца возможно усиление жары до 25-30°С. Об это сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко.
По словам синоптика, в период с 5 по 8 июля температура воздуха ночью ожидается в районе 8…13°С, днем потеплеет до 22…27°С.
Кроме того, в начале второй декады июля вероятно усиление жары до 25-30°С.
Ранее мы публиковали прогноз погоды на ближайшие три дня.
По словам синоптика, в период с 5 по 8 июля температура воздуха ночью ожидается в районе 8…13°С, днем потеплеет до 22…27°С.
Кроме того, в начале второй декады июля вероятно усиление жары до 25-30°С.
Ранее мы публиковали прогноз погоды на ближайшие три дня.
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