В Свердловской области ожидаются дожди и грозы
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в начале следующей неделе в Свердловской области ожидаются местами грозы и дожди.
В понедельник, 4 июля, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +7…+12°C, днём +13…+18°C. Ветер северо-восточный 4-9 м/сек, местами до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, кратковременный дождь. Ночью +10…+12°C, днём +16…+18°C. Ветер северо-восточный 4-9 м/сек, днём порывы до 13 м/сек.
Во вторник, 5 июля, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +5…+10°C, днём +19…+24°C. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +8…+10°C, днём +18…20°C. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/сек.
В среду, 6 июля, в Свердловской области облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ночью +7…+12°C, днём +23…+28°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.
В столице Урала в этот день облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью +9…+11°C, днём +23…+25°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 4 июля, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +7…+12°C, днём +13…+18°C. Ветер северо-восточный 4-9 м/сек, местами до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, кратковременный дождь. Ночью +10…+12°C, днём +16…+18°C. Ветер северо-восточный 4-9 м/сек, днём порывы до 13 м/сек.
Во вторник, 5 июля, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +5…+10°C, днём +19…+24°C. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +8…+10°C, днём +18…20°C. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/сек.
В среду, 6 июля, в Свердловской области облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ночью +7…+12°C, днём +23…+28°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.
В столице Урала в этот день облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью +9…+11°C, днём +23…+25°C. Ветер западной четверти 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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