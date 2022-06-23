Глава Ростуризма Зарина Догузова осталась довольна после прогулки по Екатеринбургу
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова осталась довольна после прогулки по Екатеринбургу. Своими впечатлениями она поделилась в своем telegram-канале.
Она обратила внимание на разнообразие гостинец, кафе, баров, ресторанов, а также на большое количество музеев и памятников и богатую событийную программу.
«Здесь и 18 век, и сталинский ампир, соседствующий с эффектными небоскребами и современными жилыми комплексами. Екатеринбург – ещё и столица стрит-арта!», – написала глава ведомства.
Напомним, что Зарина Догузова приехала в Свердловскую область по приглашению губернатора Евгения Куйвашева для знакомства с туризмом в регионе.
Она обратила внимание на разнообразие гостинец, кафе, баров, ресторанов, а также на большое количество музеев и памятников и богатую событийную программу.
«Здесь и 18 век, и сталинский ампир, соседствующий с эффектными небоскребами и современными жилыми комплексами. Екатеринбург – ещё и столица стрит-арта!», – написала глава ведомства.
Напомним, что Зарина Догузова приехала в Свердловскую область по приглашению губернатора Евгения Куйвашева для знакомства с туризмом в регионе.
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