Глава Ростуризма Зарина Догузова приехала в Свердловскую область

«Если не утонем, выйду на связь после него», – жизнерадостно сообщил Куйвашев.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловскую область приехала глава Ростуризма Зарина Догузова. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в своем телеграм-канале.Евгений Куйвашев написал, что вместе с Зариной Догузовой уже посетил гору Белую. Теперь они отправляются на сплав по реке Чусовой.