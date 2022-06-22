Глава Ростуризма Зарина Догузова приехала в Свердловскую область
Общество
Фото: телеграм-канал Евгения Куйвашева
В Свердловскую область приехала глава Ростуризма Зарина Догузова. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в своем телеграм-канале.
Евгений Куйвашев написал, что вместе с Зариной Догузовой уже посетил гору Белую. Теперь они отправляются на сплав по реке Чусовой.
Евгений Куйвашев написал, что вместе с Зариной Догузовой уже посетил гору Белую. Теперь они отправляются на сплав по реке Чусовой.
«Если не утонем, выйду на связь после него», – жизнерадостно сообщил Куйвашев.
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