В Свердловской области ожидаются сильный ветер и дожди
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в начале следующей недели в Свердловской области ожидаются дожди и сильный ветер. О непогоде также предупреждают сотрудники МЧС.
В понедельник, 27 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ночью +4…+9°C, днём +15…+20°C, в горах до +11°C. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/сек, отдельные порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой, днём слабый дождь. Ночью +7…+9°C, днём +17…+19°C. Ветер северо-западный 5-10 м/сек, порывы до 14 м/сек.
Во вторник, 28 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, на юге до умеренных, днём небольшие, местами умеренные дожди. Ночью +3…+8°C, днём +9…+14°C. Ветер северной четверти 5-10 м/сек, отдельные порывы 15-18 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +6…+8°C, днём +9…+11°C. Ветер северной четверти 5-10 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В среду, 29 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, на юге до умеренных, днём на востоке до сильных. Ночью +3…+8°C, днём +13…+18°C. Ветер северной четверти 5-10 м/сек, отдельные порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +5…+7°C, днём +14…+16°C. Ветер северной четверти 5-10 м/сек, порывы до 14 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 27 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ночью +4…+9°C, днём +15…+20°C, в горах до +11°C. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/сек, отдельные порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой, днём слабый дождь. Ночью +7…+9°C, днём +17…+19°C. Ветер северо-западный 5-10 м/сек, порывы до 14 м/сек.
Во вторник, 28 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, на юге до умеренных, днём небольшие, местами умеренные дожди. Ночью +3…+8°C, днём +9…+14°C. Ветер северной четверти 5-10 м/сек, отдельные порывы 15-18 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +6…+8°C, днём +9…+11°C. Ветер северной четверти 5-10 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В среду, 29 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, на юге до умеренных, днём на востоке до сильных. Ночью +3…+8°C, днём +13…+18°C. Ветер северной четверти 5-10 м/сек, отдельные порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +5…+7°C, днём +14…+16°C. Ветер северной четверти 5-10 м/сек, порывы до 14 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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