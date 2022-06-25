Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение до 27 июня. По данным синоптиков, в понедельник в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду.«Главное управление МЧС России настоятельно рекомендует не игнорировать прогнозы синоптиков, своевременно предпринимать меры защиты от непогоды и с учетом этого планировать свои дела», – сказали спасатели.Напоминаем, что при возникновении ЧП необходимо сообщать о произошедшем по телефону 101 или 112.