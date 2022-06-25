Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение до 27 июня
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение до 27 июня. По данным синоптиков, в понедельник в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду.
«Главное управление МЧС России настоятельно рекомендует не игнорировать прогнозы синоптиков, своевременно предпринимать меры защиты от непогоды и с учетом этого планировать свои дела», – сказали спасатели.
Напоминаем, что при возникновении ЧП необходимо сообщать о произошедшем по телефону 101 или 112.
«Главное управление МЧС России настоятельно рекомендует не игнорировать прогнозы синоптиков, своевременно предпринимать меры защиты от непогоды и с учетом этого планировать свои дела», – сказали спасатели.
Напоминаем, что при возникновении ЧП необходимо сообщать о произошедшем по телефону 101 или 112.
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