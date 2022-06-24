Денежную помощь многодетной семье глухонемых Брагиных собрали за несколько часов
Общество
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
Деньги на помощь многодетной семье глухонемых Брагиных, которую банк хотел выселить из квартиры, удалось собрать за несколько часов. Помощник Евгения Ройзмана Лейла Гусейнова рассказала «Вечерним ведомостям», что это самый короткий в истории фонда Ройзмана срок, за который удавалось собрать подобную сумму.
В настоящий момент собрано почти шесть миллионов рублей при необходимых трёх. Теперь в фонде будут решать, на какие благотворительные цели направить оставшиеся средства.
По словам Гусейновой, всю сумму удалось собрать народными пожертвованиями. Хотя была предварительная договорённость с одним предпринимателем, который обещал помочь, если сбор не пойдёт, однако его помощь не понадобилась – вечером в пятницу в своих соцсетях Ройзман опубликовал реквизиты для сбора, и уже в субботу утром сумма была собрана.
Об истории семьи Брагиных писали подробно на veved.ru – журналистка «Вечерних ведомостей» Алевтина Трынова специально ходила к Евгению Ройзману на прием, чтобы предать огласке сложившуюся ситуацию, и попросить помощи. В итоге сбор Фонда Ройзмана после объявления закончился в рекордные сроки.
В настоящий момент собрано почти шесть миллионов рублей при необходимых трёх. Теперь в фонде будут решать, на какие благотворительные цели направить оставшиеся средства.
По словам Гусейновой, всю сумму удалось собрать народными пожертвованиями. Хотя была предварительная договорённость с одним предпринимателем, который обещал помочь, если сбор не пойдёт, однако его помощь не понадобилась – вечером в пятницу в своих соцсетях Ройзман опубликовал реквизиты для сбора, и уже в субботу утром сумма была собрана.
Об истории семьи Брагиных писали подробно на veved.ru – журналистка «Вечерних ведомостей» Алевтина Трынова специально ходила к Евгению Ройзману на прием, чтобы предать огласке сложившуюся ситуацию, и попросить помощи. В итоге сбор Фонда Ройзмана после объявления закончился в рекордные сроки.
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Фонд Ройзмана открыл сбор для многодетной семьи глухонемых, о которых писали «Вечерние ведомости»
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