Фонд Ройзмана открыл сбор для многодетной семьи глухонемых, о которых писали «Вечерние ведомости»
Свердловская область
Фото: домашний архив Алексея Брагина
Для многодетной семьи Брагиных из Екатеринбурга открыт сбор. Об этом сообщил Евгений Ройзман в телеграм-канале.
Напомним, на этой неделе мы писали о молодой семье глухонемых, которая может остаться без единственного жилья. Алексей, его жена Катя, трое малышей Алиса, Макар и Ника — все они не слышат с рождения. Семья попала в трудную ситуацию и накопила большой долг по ипотечному кредиту.
«Алексей наивный и доверчивый. Он просил льготную ипотеку. Ему сказали, что пока на общих основаниях 12%, а через полгода переведут на льготный тариф 4,6%. Он обрадовался и всё подписал <…> И вот он продержался шесть месяцев, приходит в банк оформлять льготный платёж, а ему говорят — вам не положено… <…> Ещё сколько-то старались платить, потом перестали. Через некоторое время банк потребовал досрочного погашения кредита и вышел в суд с требованием продажи квартиры с публичных торгов», — написал Ройзман.
Фонд Ройзмана объявил сбор средств для семьи. Чтобы закрыть их долг и сохранить жилье, нужно собрать 2 812 160 р. 11 к.
Карта Сбербанка, которая открыта специально для этого случая:
5336 6902 1434 1119
Привязана к номеру телефона:
+79222291949
Напомним, «Вечерние ведомости» также объявили сбор для семьи, так как помимо оплаты долга, Брагиным до 5 июля нужно оплатить услуги адвоката (требуется 80 тысяч рублей).
Карта Тинькофф банка 2200 7001 0155 5570 (Брагин Алексей Григорьевич).
Напомним, на этой неделе мы писали о молодой семье глухонемых, которая может остаться без единственного жилья. Алексей, его жена Катя, трое малышей Алиса, Макар и Ника — все они не слышат с рождения. Семья попала в трудную ситуацию и накопила большой долг по ипотечному кредиту.
«Алексей наивный и доверчивый. Он просил льготную ипотеку. Ему сказали, что пока на общих основаниях 12%, а через полгода переведут на льготный тариф 4,6%. Он обрадовался и всё подписал <…> И вот он продержался шесть месяцев, приходит в банк оформлять льготный платёж, а ему говорят — вам не положено… <…> Ещё сколько-то старались платить, потом перестали. Через некоторое время банк потребовал досрочного погашения кредита и вышел в суд с требованием продажи квартиры с публичных торгов», — написал Ройзман.
Фонд Ройзмана объявил сбор средств для семьи. Чтобы закрыть их долг и сохранить жилье, нужно собрать 2 812 160 р. 11 к.
Карта Сбербанка, которая открыта специально для этого случая:
5336 6902 1434 1119
Привязана к номеру телефона:
+79222291949
Напомним, «Вечерние ведомости» также объявили сбор для семьи, так как помимо оплаты долга, Брагиным до 5 июля нужно оплатить услуги адвоката (требуется 80 тысяч рублей).
Карта Тинькофф банка 2200 7001 0155 5570 (Брагин Алексей Григорьевич).
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В Екатеринбурге многодетную семью глухонемых могут оставить без жилья за долги по ипотеке
21 июня 2022
21 июня 2022