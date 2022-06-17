В Сысерти на этой неделе начинаются кинопоказы под открытым небом
Общество
Фото: ВК-группа «Лето на заводе»
Пока старым кинотеатрам Екатеринбурга ищут новое применение, а новые кряхтят и стонут в отсутствии адекватного мировому репертуара, в городе Сысерти Свердловской области фильмы начинают показывать под открытым небом. Конечно, не голливудские блокбастеры и не европейские хиты, но тоже очень интересные фильмы. Документальные.
В ближайшую субботу, 25-го июня на берегу реки Сысерть покажут 3 короткометражных документальных фильма. В фильме «Не за горами» рассказывается о российской компании, которая конструирует роботов. Короткометражка «SHU» посвящена предпринимателю Андрею Кравцову, основателю бренда, вынесенного в название фильма. А в документалке «Жизнь как чуду» показан дагестанец, который делает бизнес на изготовлении чуду, национальных лепёшек с начинкой.
Этими показами стартует проект «Кино-набережная» в рамках сезонного креативного кластера «Лето на заводе», который в летний период традиционно располагается на территории старинного уральского завода Турчаниновых-Соломирских. В последующих кинопоказах планируется продолжить демонстрацию документальных фильмов о предпринимателях и художниках. Программа расписана до июля включительно.
В ближайшую субботу, 25-го июня на берегу реки Сысерть покажут 3 короткометражных документальных фильма. В фильме «Не за горами» рассказывается о российской компании, которая конструирует роботов. Короткометражка «SHU» посвящена предпринимателю Андрею Кравцову, основателю бренда, вынесенного в название фильма. А в документалке «Жизнь как чуду» показан дагестанец, который делает бизнес на изготовлении чуду, национальных лепёшек с начинкой.
Этими показами стартует проект «Кино-набережная» в рамках сезонного креативного кластера «Лето на заводе», который в летний период традиционно располагается на территории старинного уральского завода Турчаниновых-Соломирских. В последующих кинопоказах планируется продолжить демонстрацию документальных фильмов о предпринимателях и художниках. Программа расписана до июля включительно.
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