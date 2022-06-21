В помещения бывшего Екатеринбургского кинотеатра «Заря» пытаются вдохнуть новую жизнь

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

После объявления о том, что кинотеатр «Заря» в Екатеринбурге прекращает свою деятельность, как кинотеатр, его помещениям ищут новые применения. Так, сегодня стало известно, что в его интерьерах собираются открыть кофейню. Если планы эти осуществиться, то выпить чашечку кофе можно будет и на свежем воздухе — в тёплые сезоны от кофейни станут выставлять столики на просторную площадь перед входом в экс-кинотеатр.Другая идея, направленная на то, чтобы вдохнуть новую жизнь в пространство, где раньше крутили кино, заключается в том, чтобы превратить «Зарю» в выставочную площадку. Согласно этому замыслу, бывший кинотеатр станет информационным центром об истории микрорайонов Эльмаш и Уралмаш. Здесь будут размещены текстовые, а также фото и видео-документы, из которых можно будет узнать, как развивались эти городские территории в советское время.Кинотеатр «Заря» расположен в здании на границе двух микрорайонов Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Он было построено в 1955-м году по проекту архитектора Петра Деминцева и сейчас носит статус объекта культурного наследия местного значения. Размещение кинотеатра на первом этаже жилого здания было запланировано изначально, ещё на стадии проектирования. В кинотеатре функционировали два зрительных зала, в фойе продавали мороженое и прохладительные напитки. В лучшие годы в подвальном помещении работал кафетерий. В последние годы кинотеатр входил в сеть «Премьер-залов».