После жалоб работников УКЗ на невыплату зарплаты в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам Уральского компрессорного завода. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Ранее мы писали, что работники УКЗ жалуются на невыплату зарплаты в течение нескольких месяцев. Некоторые сотрудники даже отказались выходить на работу.
По данным Следственного комитета, руководство предприятие свыше двух месяцев не выплачивало заработную плату более чем 300 работникам с апреля этого года. Общая задолженность превысила 200 миллионов рублей.
Ранее мы писали, что работники УКЗ жалуются на невыплату зарплаты в течение нескольких месяцев. Некоторые сотрудники даже отказались выходить на работу.
По данным Следственного комитета, руководство предприятие свыше двух месяцев не выплачивало заработную плату более чем 300 работникам с апреля этого года. Общая задолженность превысила 200 миллионов рублей.
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21 июня 2022