В Макеевку доставили гуманитарную помощь из Свердловской области
Общество
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Из Свердловской области в Макеевку доставили гуманитарную помощь. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
Девять КАМАЗов привезли в Макеевку раскладушки, подушки, матрасы, постельное белье и полотенца для оборудования пунктов временного размещения.
Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о поддержке. Согласно документу, наша область будет помогать восстанавливать инфраструктуру Макеевки.
Девять КАМАЗов привезли в Макеевку раскладушки, подушки, матрасы, постельное белье и полотенца для оборудования пунктов временного размещения.
– Для организации быта направили в Макеевку все необходимое. Доставили без происшествий, все уже выгружено в городе, – рассказал руководитель Дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес.
Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о поддержке. Согласно документу, наша область будет помогать восстанавливать инфраструктуру Макеевки.
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