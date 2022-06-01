Свердловская область поможет Макеевке восстанавливать инфраструктуру
Политика
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Свердловская область будет помогать Макеевке Донецкой народной республики восстанавливать инфраструктуру. Соответствующее соглашение вчера подписал губернатор Евгений Куйвашев и глава администрации Макеевки Владислав Ключаров.
По словам Куйвашева, необходимо создать организационную систему взаимодействия. Уже в ближайшее время планируется приступить к восстановительным работам в Макеевке.
В список первоочередных мер поддержки вошли помощь с дорожными ремонтами, проработка возможности реконструкции городской системы водоснабжения и подготовка к началу учебного года. Свердловская область направит в Макеевку для учеников школьные парты.
Помимо этого, область запросила производственную номенклатуру одного из местных предприятий, чтобы по возможности выстроить взаимодействие.
По словам Куйвашева, необходимо создать организационную систему взаимодействия. Уже в ближайшее время планируется приступить к восстановительным работам в Макеевке.
В список первоочередных мер поддержки вошли помощь с дорожными ремонтами, проработка возможности реконструкции городской системы водоснабжения и подготовка к началу учебного года. Свердловская область направит в Макеевку для учеников школьные парты.
Помимо этого, область запросила производственную номенклатуру одного из местных предприятий, чтобы по возможности выстроить взаимодействие.
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