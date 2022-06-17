Дорожную карту для передачи деревни Универсиады УрФУ разрабатывают в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга продолжают строить деревню Универсиады-2023. Объект планируют передать Уральскому федеральному университету. Для этого разрабатывается дорожная карта.
Напомним, что с 2019 года Екатеринбург готовился к проведению Универсиады. Соревнования должны были пройти в августе 2023 года. Однако в конце апреля этого года Международная федерация университетского спорта отозвала право уральской столицы на проведение соревнований.
Ранее мы писали, вместо Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге проведут Международные летние университетские игры.
«Поскольку Уральский федеральный университет – это федеральная структура, значит, на сегодня совместно с ними и министерством образования прорабатывается дорожная карта, которая будет предусматривать свои сроки. Мы тоже участвуем, как ответственные подрядчики не бросаем объект на этапе передачи госзаказчику», – сообщает ТАСС заместитель генерального директора компании-генподрядчика «Синара-Девелопмент» Данил Значков.
Напомним, что с 2019 года Екатеринбург готовился к проведению Универсиады. Соревнования должны были пройти в августе 2023 года. Однако в конце апреля этого года Международная федерация университетского спорта отозвала право уральской столицы на проведение соревнований.
Ранее мы писали, вместо Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге проведут Международные летние университетские игры.
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