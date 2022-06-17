Дорожную карту для передачи деревни Универсиады УрФУ разрабатывают в Екатеринбурге

«Поскольку Уральский федеральный университет – это федеральная структура, значит, на сегодня совместно с ними и министерством образования прорабатывается дорожная карта, которая будет предусматривать свои сроки. Мы тоже участвуем, как ответственные подрядчики не бросаем объект на этапе передачи госзаказчику», – сообщает ТАСС заместитель генерального директора компании-генподрядчика «Синара-Девелопмент» Данил Значков.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости