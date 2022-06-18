В Екатеринбурге переживший падение из окна мальчик рассказал о случившемся
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Мальчик, которому удалось выжить после того, как отец выкинул его из окна, связался с сообществом «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте» и рассказал о случившемся. Об этом сообщает сам паблик.
Со слов мальчика, у него сломаны левые рука и ноги и шесть позвонков, а также диагностировано сотрясение мозга.
«Отец орал на маму, начал её бить. Я взял нож. Хотел вызвать полицию, но он подошёл, кинул меня на пол. Я встал, ударил его ножом в живот и убежал на балкон. Там он порвал мне футболку и пнул ногой. Я упал вниз», – приводит слова ребёнка сообщество.
Со слов мальчика, у него сломаны левые рука и ноги и шесть позвонков, а также диагностировано сотрясение мозга.
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