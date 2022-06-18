В Екатеринбурге переживший падение из окна мальчик рассказал о случившемся

«Отец орал на маму, начал её бить. Я взял нож. Хотел вызвать полицию, но он подошёл, кинул меня на пол. Я встал, ударил его ножом в живот и убежал на балкон. Там он порвал мне футболку и пнул ногой. Я упал вниз», – приводит слова ребёнка сообщество.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости