В уральской столице мужчина выкинул из окна собственного сына

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 41-летний мужчина выкинула из окна дома 11-летнего сына. Ребёнок выжил после падения и был доставлен в больницу, рассказали в СУ СКР и УМВД по Свердловской области.В ведомстве сообщают, что несовершеннолетний находится в тяжёлом состоянии. В ходе судебно-медицинской экспертизы будет установлена степень тяжести вреда, причинённая школьнику.В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, отметили, что отец мальчика ранее был судим. Свою вину в произошедшем мужчина отрицает. Уточняется, что мать ребёнка уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Прокуратура Чкаловского района выяснит, проверяли ли семью органы профилактики.