Белка и балерина стали новыми логотипами Сысертского фарфорового завода

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Фарфоровый завод в городе Сысерть Свердловской области возник на базе существовавшей ещё в дореволюционное время мастерской «Гончарка», где изготавливались различные керамические изделия. Статус завода предприятие, работавшее долгие годы в виде артелей, получило в 60-ые годы, а в 1977-м году получило название «Сысертский завод художественного фарфора». Примерно тогда же появился фирменный логотип — белка с шишкой в лапках. Почти на протяжении полувека он не менялся. Но вот завод (который теперь официально называется ООО «Фарфор Сысерти») решил провести ребрендинг. И на днях представил новый логотип. Даже два.От белки с шишкой решили не отказываться, но сильно изменили рисунок. Теперь белочка смотрит в другую сторону (на влево, как было раньше, а вправо). К тому же рисованный зверёк заметно поправился. Такой белочкой будет метиться основная продукция завода.На втором логотипе изображена танцующая балерина в пачке. Её разработали специально для особых изделий «Фарфора Сысерти» — высокохудожественных изделий из фарфора «премиум-класса». В своё время именно такими завод и прославился. В СССР, помимо Сысерти, только ещё в 3 городах страны изготавливалась высокохудожественная фарфоровая продукция (Гжель, Минеральные воды и Бронницы).