Из Екатеринбурга в Астрахань с июля открывают прямые рейсы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Из Екатеринбурга в Астрахань запускают прямые рейсы. Выполнять их будет авиакомпания «Уральские авиалинии».Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, новые рейсы открываются с 8 июля. Полеты будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и пятницам.В авиакомпании отметили, что билеты в Астрахань и обратно возвратные, независимо от выбранного тарифа.