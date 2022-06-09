Из Екатеринбурга в Астрахань с июля открывают прямые рейсы
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Из Екатеринбурга в Астрахань запускают прямые рейсы. Выполнять их будет авиакомпания «Уральские авиалинии».
Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, новые рейсы открываются с 8 июля. Полеты будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и пятницам.
В авиакомпании отметили, что билеты в Астрахань и обратно возвратные, независимо от выбранного тарифа.
Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, новые рейсы открываются с 8 июля. Полеты будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и пятницам.
В авиакомпании отметили, что билеты в Астрахань и обратно возвратные, независимо от выбранного тарифа.
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