Мэрия заверяет, что Универсиада в Екатеринбурге все же состоится
Общество
Фото: Официальный сайт губернатора Свердловской области
Администрация Екатеринбурга заверила депутатов городской думы, что Универсиада пройдет в уральской столице в любом случае, в том или ином виде.
Сегодня на заседании комиссии по бюджету гордумы депутат Роман Ступников спросил, как будут компенсировать средства, выделенные на проведение Универсиады: «Мы, когда инвестировали средства, планировали, что часть из них вернется после проведения».
Глава департамента экономики мэрии Алексей Прядеин в ответ заявил, что Всемирные студенческие игры все-таки состоятся в Екатеринбурге, хотя формат мероприятия может измениться.
«Как мы понимаем, в том или ином виде игры все же состоятся. Такие проекты – это развитие инфраструктуры и повышение узнаваемости города, его привлекательности для туристов», – отметил чиновник.
Он добавил, что во время спортивных мероприятий туристы все равно не компенсируют все затраты на строительство объектов. В пример он привел чемпионат мира по футболу, который проходил в Екатеринбурге в 2018 году.
Напомним, что Универсиада должна была пройти в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Однако 29 апреля 2022 года Международная федерация университетского спорта отложила право уральской столицы на проведение Игр.
Сегодня на заседании комиссии по бюджету гордумы депутат Роман Ступников спросил, как будут компенсировать средства, выделенные на проведение Универсиады: «Мы, когда инвестировали средства, планировали, что часть из них вернется после проведения».
Глава департамента экономики мэрии Алексей Прядеин в ответ заявил, что Всемирные студенческие игры все-таки состоятся в Екатеринбурге, хотя формат мероприятия может измениться.
«Как мы понимаем, в том или ином виде игры все же состоятся. Такие проекты – это развитие инфраструктуры и повышение узнаваемости города, его привлекательности для туристов», – отметил чиновник.
Он добавил, что во время спортивных мероприятий туристы все равно не компенсируют все затраты на строительство объектов. В пример он привел чемпионат мира по футболу, который проходил в Екатеринбурге в 2018 году.
Напомним, что Универсиада должна была пройти в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Однако 29 апреля 2022 года Международная федерация университетского спорта отложила право уральской столицы на проведение Игр.
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