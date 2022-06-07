Мэрия заверяет, что Универсиада в Екатеринбурге все же состоится

12.59 Вторник, 14 июня 2022
Общество
Фото: Официальный сайт губернатора Свердловской области
Администрация Екатеринбурга заверила депутатов городской думы, что Универсиада пройдет в уральской столице в любом случае, в том или ином виде.

Сегодня на заседании комиссии по бюджету гордумы депутат Роман Ступников спросил, как будут компенсировать средства, выделенные на проведение Универсиады: «Мы, когда инвестировали средства, планировали, что часть из них вернется после проведения».

Глава департамента экономики мэрии Алексей Прядеин в ответ заявил, что Всемирные студенческие игры все-таки состоятся в Екатеринбурге, хотя формат мероприятия может измениться.

«Как мы понимаем, в том или ином виде игры все же состоятся. Такие проекты – это развитие инфраструктуры и повышение узнаваемости города, его привлекательности для туристов», – отметил чиновник.

Он добавил, что во время спортивных мероприятий туристы все равно не компенсируют все затраты на строительство объектов. В пример он привел чемпионат мира по футболу, который проходил в Екатеринбурге в 2018 году.

Напомним, что Универсиада должна была пройти в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Однако 29 апреля 2022 года Международная федерация университетского спорта отложила право уральской столицы на проведение Игр.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Утвержден обновленный бюджет Екатеринбурга на этот год
07 июня 2022
В Екатеринбурге выставили на торги городскую молочную кухню
06 июня 2022
Организаторы Ural Music Night анонсировали площадки для молодых исполнителей
07 июня 2022
Екатеринбуржцы почтят память жертв политических репрессий
09 июня 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Делить не шкуру, делить должности: почему скандалы вокруг организации свердловских охотников не утихают

После смены руководства известной охотничьей организации не прекращаются суды об отмене решений коллегиальных органов власти, рассказываем подробности
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
17:56 Во Всемирный день донора 350 свердловчан сдали 170 литров крови
17:24 В Свердловской области дети отравились грибами
16:58 В Екатеринбурге за выходные автоинспекторами были пойманы 22 пьяных водителя
16:24 От укусов клещей с начала сезона пострадали 26 257 свердловчан
15:52 Парковка на центральной площади Екатеринбурга в выходные будет закрыта из-за ярмарки
15:19 «Сколково» и УГМК проведут отраслевую технологическую конференцию в Верхней Пышме
14:51 В Екатеринбурге откроется еще один гипермаркет «Сима-ленд»
14:20 На Урале после приема неизвестных таблеток скончался 19-летний парень, еще три подростка пострадали
13:55 Легковушка на Серовском тракте насмерть сбила лося
13:22 В Свердловской области подтвердили 100 новых случаев COVID-19
12:59 Мэрия заверяет, что Универсиада в Екатеринбурге все же состоится
12:26 Улица Рабочих в Екатеринбурге будет перекрыта до конца года
11:54 В Свердловской области продолжает действовать один природный пожар
11:31 В Кировграде осудят виновника смертельного ДТП
10:49 На въезде в Волчанск автобус с работниками завода попал в ДТП
10:17 В Екатеринбурге ликвидировали арт-объект «Жить прошлым!»
09:55 Большая пробка образовалась на выезде из Академического в центр Екатеринбурга
09:31 В Свердловской области пропал 46-летний мужчина
21:17 В Екатеринбурге открыли памятник подданым Николая II-го, разделившим участь семьи последнего царя
20:31 Накануне 3-х выходных погиб рабочий Каменск-Уральского металлургического завода
19:54 Сотрудники магазина в Асбесте через соцсети пристыдили великовозрастного воришку
19:17 На дороге между двумя уральскими посёлками погиб водитель
18:51 Улице Тургенева в Екатеринбурге посвятят необычный фестиваль
16:37 В Свердловской области зарегистрировали 105 случаев коронавируса
15:22 Прокуратура начала проверку после сообщения о сбросе кипятка в реку Исеть в Екатеринбурге
14:38 В аварии на трассе Екатеринбурге – Серов погибли четыре человека
Все новости Свердловской области
18:08 Суд в Санкт-Петербурге отменил штраф замглавы ВООПИиК за «дискредитацию ВС РФ»
17:05 Адвокатам не сообщили, в какую именно колонию перевели Навального
16:15 ЕСПЧ признал закон «об иностранных агентах» нарушающим права человека
15:38 Папа Римский Франциск считает, что «объявлена третья мировая [Роскомнадзор]»
14:50 Наталья Поклонская сообщила, что стала советником генпрокурора РФ и прекращает ведение соцсетей
14:14 В Госдуме предложили ввести крупные штрафы за безответственное обращение с животными
13:36 Россияне стали лидерами в покупках элитного жилья на Пхукете, обогнав китайцев
12:45 Губернатор Брянской области сообщил, что в результате обстрела села Займище ранены четыре человека
12:21 В России образовался дефицит высокоскоростных лифтов
10:50 Член СПЧ Точенов: в России необходимо ввести «регулирование деятельности блогеров»
09:47 ЕС с 14 июня отключит от SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ
09:13 На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка с применением минометов
18:00 Регионы получат почти миллиард рублей на покупку гербов, флагов и флагштоков для школ
17:36 В России число работников, находящихся в простое, выросло на 3,7 тысяч за неделю
16:52 Хинштейн сообщил, что Митволь «заключил сделку с правосудием»
15:48 Банк России снизил ключевую ставку с 11% до 9,5% годовых
15:27 Депутаты Госдумы подготовили законопроект о запрете вывесок на иностранных языках
09:19 В Новосибирске водители мусоровозов подали заявку на митинг из-за нарушений трудовых прав
18:02 В России утвердили стандарт церемонии поднятия флага в школах
16:46 В Костроме прошел митинг против применения ядерного оружия
15:36 Попавший в ДТП политик Сергей Миронов объяснил, почему не вышел из служебной машины
14:48 Сенатор Климов заявил о подготовке нового законопроекта об иноагентах
13:42 «Тинькофф банк» с 23 июня вводит плату за обслуживание валютных счетов
13:18 Кассационный суд отменил арест ректора «Шанинки» Сергея Зуева
12:17 В Совфеде предложили провести экспертизу учебников и наполнить их «примерами героизма при защите родины»
11:31 В Омской области в ДТП погибли трое сотрудников полиции, находившихся в командировке
Все новости России и мира
17:56 Во Всемирный день донора 350 свердловчан сдали 170 литров крови
17:24 В Свердловской области дети отравились грибами
16:58 В Екатеринбурге за выходные автоинспекторами были пойманы 22 пьяных водителя
16:24 От укусов клещей с начала сезона пострадали 26 257 свердловчан
15:52 Парковка на центральной площади Екатеринбурга в выходные будет закрыта из-за ярмарки
15:19 «Сколково» и УГМК проведут отраслевую технологическую конференцию в Верхней Пышме
14:51 В Екатеринбурге откроется еще один гипермаркет «Сима-ленд»
14:20 На Урале после приема неизвестных таблеток скончался 19-летний парень, еще три подростка пострадали
14:00 «Единая Россия» поддержит грантами важные социальные инициативы
13:55 Легковушка на Серовском тракте насмерть сбила лося
13:54 В Прикамье с поличным задержаны браконьеры из соседнего региона
13:44 Учеными Пермского Политеха создана виртуальная лаборатория для цифрового анализа горных пород
13:22 В Свердловской области подтвердили 100 новых случаев COVID-19
13:08 Пермяков приглашают на городские ярмарки
12:59 Мэрия заверяет, что Универсиада в Екатеринбурге все же состоится
12:38 Отдел краеведения «Горьковки» ждет любителей истории
12:26 Улица Рабочих в Екатеринбурге будет перекрыта до конца года
11:54 В Свердловской области продолжает действовать один природный пожар
11:31 В Кировграде осудят виновника смертельного ДТП
10:49 На въезде в Волчанск автобус с работниками завода попал в ДТП
10:25 Более 365 тысяч рублей алиментов погасил пермяк, чтобы продать квартиру в центре
10:17 В Екатеринбурге ликвидировали арт-объект «Жить прошлым!»
09:55 Большая пробка образовалась на выезде из Академического в центр Екатеринбурга
09:31 В Свердловской области пропал 46-летний мужчина
21:17 В Екатеринбурге открыли памятник подданым Николая II-го, разделившим участь семьи последнего царя
20:31 Накануне 3-х выходных погиб рабочий Каменск-Уральского металлургического завода
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK