Синоптики обещают свердловчанам дождливые выходные
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге на выходных вновь будет дождливо. Температура воздуха в субботу ожидается в районе 20°С, а в субботу – 15°С. Потепление в регионе обещают только со следующей недели.
В субботу, 11 июня, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, грозы. Ночью 8…13°С, днем 18…23°С. Ветер северо-западный ночью со скоростью 2-7 м/сек, днем 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью 11…13°С, днем 19…21°С. Ветер северо-западный ночью со скоростью 2-7 м/сек, днем 5-10 м/сек.
В воскресенье, 12 июня, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, грозы. Ночью 8…13°С, днем 12…17°С, на крайнем востоке до 22°С. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ночью 10…12°С, днем 13…15°С. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В понедельник, 13 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью в большинстве районов, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью 8…13°С, днем 15…20°С. Ветер северный, северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью 8…10°С, днем 15…17°С. Ветер северный, северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 11 июня, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, грозы. Ночью 8…13°С, днем 18…23°С. Ветер северо-западный ночью со скоростью 2-7 м/сек, днем 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью 11…13°С, днем 19…21°С. Ветер северо-западный ночью со скоростью 2-7 м/сек, днем 5-10 м/сек.
В воскресенье, 12 июня, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, грозы. Ночью 8…13°С, днем 12…17°С, на крайнем востоке до 22°С. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ночью 10…12°С, днем 13…15°С. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В понедельник, 13 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью в большинстве районов, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью 8…13°С, днем 15…20°С. Ветер северный, северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью 8…10°С, днем 15…17°С. Ветер северный, северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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