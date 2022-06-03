Потепление в Свердловской области ожидается на следующей неделе

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Погода в Свердловской области улучшится только на следующей неделе. Об этом сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко.Как сообщает синоптик, в это воскресенье в регион поступит порция влажного арктического воздуха, которая вольется в циклон. В День России будет облачно, прохладно и дождливо.Потепление ожидается со следующей недели. 14-16 июня будет перерыв в осадках. Температура воздуха ночью 8…13°С, днем 20…25°С.