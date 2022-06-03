Потепление в Свердловской области ожидается на следующей неделе
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Погода в Свердловской области улучшится только на следующей неделе. Об этом сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко.
Как сообщает синоптик, в это воскресенье в регион поступит порция влажного арктического воздуха, которая вольется в циклон. В День России будет облачно, прохладно и дождливо.
Потепление ожидается со следующей недели. 14-16 июня будет перерыв в осадках. Температура воздуха ночью 8…13°С, днем 20…25°С.
Как сообщает синоптик, в это воскресенье в регион поступит порция влажного арктического воздуха, которая вольется в циклон. В День России будет облачно, прохладно и дождливо.
Потепление ожидается со следующей недели. 14-16 июня будет перерыв в осадках. Температура воздуха ночью 8…13°С, днем 20…25°С.
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