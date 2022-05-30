В Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 109 человек
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 109 человек. Всего в регионе зарегистрировано 445 323 случая COVID-19.
По данным оперштаба, госпитализировано 100 человек. Еще вчера сообщалось только о трех новых госпитализированных пациентах. По выздоровлению выписали 138 человек. Всего вылечились 432 786 свердловчан.
За последние сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.
По данным оперштаба, госпитализировано 100 человек. Еще вчера сообщалось только о трех новых госпитализированных пациентах. По выздоровлению выписали 138 человек. Всего вылечились 432 786 свердловчан.
За последние сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.
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