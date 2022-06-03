В Свердловской области подтвердили 112 новых случаев COVID-19
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области выявили 112 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в регионе зарегистрировано 445 214 случаев COVID-19.
Как рассказали в оперштабе, за сутки госпитализировали трех человек. В связи с выздоровлением выписали 147 пациентов. Всего вылечились 432 648 свердловчан.
За последние сутки в области не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.
Как рассказали в оперштабе, за сутки госпитализировали трех человек. В связи с выздоровлением выписали 147 пациентов. Всего вылечились 432 648 свердловчан.
За последние сутки в области не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.
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