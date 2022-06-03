В Свердловской области подтвердили 112 новых случаев COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили 112 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в регионе зарегистрировано 445 214 случаев COVID-19.Как рассказали в оперштабе, за сутки госпитализировали трех человек. В связи с выздоровлением выписали 147 пациентов. Всего вылечились 432 648 свердловчан.За последние сутки в области не зафиксировано случаев смерти больных коронавирусом.