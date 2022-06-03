Концерт группы «Руки Вверх» в Екатеринбурге собрал 30 тысяч зрителей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Вчера в уральской столице состоялся концерт группы «Руки вверх», который дважды переносили из-за пандемии коронавируса. Поклонникам пришлось ждать мероприятие два года.
Напомним, что сначала концерт перенесли на 3 июля 2021 года. Тогда проведение концерта было возможно при 75-процентной заполняемости. Однако за пару недель до объявленной встречи фанаты стали получать сообщения об очередном переносе мероприятия. Новой датой было объявлено 4 июня 2022 года.
В результате концерт собрал 30 тысяч человек на «Екатеринбург Арене». В связи с тем, что масочный режим был отменен вчера, мероприятие прошло без средств индивидуальной защиты.
Напомним, что сначала концерт перенесли на 3 июля 2021 года. Тогда проведение концерта было возможно при 75-процентной заполняемости. Однако за пару недель до объявленной встречи фанаты стали получать сообщения об очередном переносе мероприятия. Новой датой было объявлено 4 июня 2022 года.
В результате концерт собрал 30 тысяч человек на «Екатеринбург Арене». В связи с тем, что масочный режим был отменен вчера, мероприятие прошло без средств индивидуальной защиты.
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