Масочный режим отменяется в Свердловской области с 4 июня
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области масочный режим отменяется уже с завтрашнего дня, 4 июня. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Мы писали о планах властей на отмену масочного режима еще вчера. На заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом 2 июня Куйвашев поручил подготовить соответствующий документ.
Напомним, что масочный режим ввели в 2020 году в связи с угрозой распространения COVID-19.
Мы писали о планах властей на отмену масочного режима еще вчера. На заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом 2 июня Куйвашев поручил подготовить соответствующий документ.
Напомним, что масочный режим ввели в 2020 году в связи с угрозой распространения COVID-19.
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