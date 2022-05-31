В Верхней Пышме открыли пять объектов социальной инфраструктуры

18.19 Среда, 1 июня 2022
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Сегодня, 1 июня в Верхней Пышме торжественно открыли сразу пять социальных объектов. В их числе Дворец самбо и Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), построенные при поддержке УГМК.

Строительство Дворца самбо и единоборств началось в 2018 году. Там созданы все условия для организации тренировок профессиональных спортсменов и проведения соревнований самого высокого уровня. В здании есть четыре разминочных зала, медицинский кабинет, кабинеты для допинг-контроля, душевые, раздевалки для спортсменов, пресс-центр, кафе, два зрительских бара, гардероб. Зал соревнований насчитывает 1000 мест, включая 10 мест для маломобильных зрителей.


Фото: пресс-служба УГМК


В спортивном учреждении, рассчитанном на 442 человек, также смогут заниматься дети и спортсмены-любители. Школа единоборств будет состоять из 4 отделений: самбо, всестилевого каратэ, тхэквондо, дзюдо.

Открытие Дворца самбо в Верхней Пышме не случайно – именно здесь тренируются спортсмены одного из самых титулованных в России Клуба самбо УГМК. Среди них более 20 Чемпионов Мира и Европы и свыше двух десятков заслуженных мастеров спорта РФ.

«Искренне рад за ребят из Верхней Пышмы. Сегодня у них особенный праздник! Начало летних каникул и День защиты детей мы вместе отмечаем открытием Дворца самбо и единоборств. Хоть Верхняя Пышма и считается «медной» столицей Урала, именно она дала России и миру немало спортивного «золота». Мы намерены сохранить эту традицию и передать эстафету спортивных побед молодому поколению», — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на открытии первого спортивного комплекса.



Фото: пресс-служба УГМК


«Возможности нового Дворца самбо безграничны: здесь будет представлено большое количество спортивных дисциплин. Его открытие позволит спортсменам и их наставникам тренироваться на качественно новом уровне и одерживать большие победы. От всей души поздравляю вас с этим событием, о котором мы мечтали больше 20 лет», — сказал генеральный директор УГМК Андрей Козицын.


Президент Всероссийской Федерации самбо Сергей Елисеев подчеркнул важность строительства Дворца самбо и поблагодарил руководство Свердловской области и УГМК за вклад в развитие этого вида спорта: «Наконец у самбистов появился свой дом. Желаю, чтобы залы всегда были полными».

Физкультурно-оздоровительный комплекс, строительство которого велось с 2020 года, даст возможность жителям северной части Верхней Пышмы заниматься любимым видом спорта: волейболом, художественной гимнастикой, боксом, тхэквондо, мини-футболом и т.д. В комплексе расположены спортивные залы, раздевалки с душевыми, медицинский кабинет, гардероб и вестибюль для посетителей. Объект будет передан в оперативное управление МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Лидер».


Фото: пресс-служба УГМК


Кроме этого, сегодня был торжественно открыт Дворец Бракосочетания. Новое двухэтажное здание площадью более 1100 кв. м построено с учетом всех современных тенденций. На первом этаже располагаются парадный холл, холл-приемная, на втором – два конференц-зала и комната переговоров. Рядом со зданием – парковка и прогулочная тротуарная дорожка со скамейками.

«Открытие новых социальных объектов делает Верхнюю Пышму еще более привлекательной для жизни и работы. С каждым годом наш город хорошеет – строятся залы для занятий физкультурой и спортом, влюбленные пары создают крепкие семьи. Мы сделаем все, чтобы наш город развивался и расцветал», — сказал глава городского округа Иван Соломин.



Фото: пресс-служба УГМК


В списке новых объектов для горожан также кабинет МРТ в Верхнепышминской центральной больнице. Для размещения томографа последнего поколения потребовалось строительство отдельного корпуса площадью около 300 кв. метров. В год планируется проводить порядка 7 тысяч исследований. Еще один подарок жителям — фонтан с подсветкой на площади у нового здания администрации Верхней Пышмы.

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости
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