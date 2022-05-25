В Свердловской области потеплеет до 25°С
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге во второй половине недели потеплеет, но ненадолго. Завтра, 2 июня, температура воздуха поднимется до +25°С, а уже в субботу днем опустится до +14°С.
В четверг, 2 июня, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью 5…10°С, днем 20…25°С, на севере до 17°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 8…10°С, днем 22…24°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 3 июня, в области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ночью 9…14°С, в низинах до 4°С. Днем 19…24°С, на севере до 14°С. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 12…14°С, днем 21…23°С. Ветер неустойчивый слабый.
В субботу, 4 июня, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, днем на юге облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, на западе сильный. Ночью 6…11°С, на крайних севере и востоке до +1°С. Днем 14…19°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, дождь. Ночью 8…10°С, днем 16…18°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 2 июня, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью 5…10°С, днем 20…25°С, на севере до 17°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 8…10°С, днем 22…24°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 3 июня, в области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ночью 9…14°С, в низинах до 4°С. Днем 19…24°С, на севере до 14°С. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 12…14°С, днем 21…23°С. Ветер неустойчивый слабый.
В субботу, 4 июня, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, днем на юге облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, на западе сильный. Ночью 6…11°С, на крайних севере и востоке до +1°С. Днем 14…19°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, дождь. Ночью 8…10°С, днем 16…18°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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