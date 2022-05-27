На Урале появится новый туристический маршрут

– Новые оборудованные маршруты расширят спектр туристических услуг в регионе, это будет способствовать развитию отрасли. Данный отрезок станет частью Большой Уральской тропы, – отметила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова.

Анастасия Таначева © Вечерние ведомости

Новый туристический маршрут появится в Свердловской области. Он будет пролегать по территории Висимского природного заповедника.Для любителей походов и прогулок на природе будут оборудованы велосипедные и пешеходные всесезонные тропы в Веселых горах на территории заповедника. Реализовывать проект будут волонтёры совместно с Висимским заповедником, АНО «Лаборатория внутреннего туризма» и сообществом путешественников «Ural Travellers. Уральские покатушки».Проект по созданию троп пройдет в два этапа усилиями волонтеров. Сначала ревизия маршрутов, затем – расчистка и обустройство троп в соответствии с разработанной концепцией.Отметим, что трек станет частью Большой Уральской тропы. Проект заявлен в Федеральное агентство по туризму для включения в сеть национальных маршрутов.