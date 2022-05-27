На Свердловскую область надвигаются дожди и грозы
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Начало новой недели в Свердловской области обещает быть ветренным и дождливым. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, 30 и 31 мая в регионе ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду, дожди и грозы. О надвигающейся непогоде сегодня предупреждали спасатели.
В понедельник, 30 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, на севере до сильных, местами грозы. Ночью +6…+11°C, днём +16…+21°C, на севере до +11°C. Ветер западный 5-10 м/сек, отдельные порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ночью +9…+11°C, днём +16…+18°C. Ветер западный 5-10 м/сек, порывы до 14 м/сек.
Во вторник, 31 мая, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +5…+10°C, днём +15…+20°C. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/сек, отдельные порывы 15-18 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью +8…+10°C, днём +16…+18°C. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В среду, 1 июня, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +4…+9°C, днём +18…+23°C. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +7…+9°C, днём +21…+23°C. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 30 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, на севере до сильных, местами грозы. Ночью +6…+11°C, днём +16…+21°C, на севере до +11°C. Ветер западный 5-10 м/сек, отдельные порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ночью +9…+11°C, днём +16…+18°C. Ветер западный 5-10 м/сек, порывы до 14 м/сек.
Во вторник, 31 мая, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +5…+10°C, днём +15…+20°C. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/сек, отдельные порывы 15-18 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью +8…+10°C, днём +16…+18°C. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В среду, 1 июня, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +4…+9°C, днём +18…+23°C. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +7…+9°C, днём +21…+23°C. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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