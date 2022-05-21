Свердловские спасатели предупредили о сильном ветре 29 мая
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
Спасатели предупреждают жителей Свердловской области о непогоде 29 мая. По данным синоптиков, завтра в регионе ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду.
«В ветреную погоду может осложниться пожароопасная обстановка, поэтому следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем», – напомнили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы «101» или по единому номеру вызова экстренных служб «112».
«В ветреную погоду может осложниться пожароопасная обстановка, поэтому следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем», – напомнили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы «101» или по единому номеру вызова экстренных служб «112».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».