Свердловские спасатели предупредили о сильном ветре 29 мая

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Спасатели предупреждают жителей Свердловской области о непогоде 29 мая. По данным синоптиков, завтра в регионе ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду.«В ветреную погоду может осложниться пожароопасная обстановка, поэтому следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем», – напомнили в ГУ МЧС России по Свердловской области.В случае ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы «101» или по единому номеру вызова экстренных служб «112».