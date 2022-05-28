В Свердловской области пропали трое мужчин

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области ищут троих мужчин, пропавших в мае этого года: 44-летнего Александра Яшагина, 56-летнего Игоря Мухина, 24-летнего Алексея Куприкова. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».Местонахождение Александра Яшагина неизвестно с 21 мая. В последний раз его видели на базе отдыха «Крив» в Североуральском городском округе. Одежда, в которой он может находиться, неизвестна.Игорь Мухин из Екатеринбурга, пропал 26 мая. Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи. В последний раз он был одет в тёмно-синий спортивный костюм, серые кроссовки и чёрную кепку.Местонахождение Алексея Куприкова неизвестно с 27 мая. Он из Качканара. Был одет в тёмно-синюю ветровку, чёрную кофту с изображением футболиста, тёмно-синие спортивные штаны и чёрные кроссовки. Из особых примет усы и бородка.Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или 112.