В Свердловской области пропали трое мужчин
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области ищут троих мужчин, пропавших в мае этого года: 44-летнего Александра Яшагина, 56-летнего Игоря Мухина, 24-летнего Алексея Куприкова. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Местонахождение Александра Яшагина неизвестно с 21 мая. В последний раз его видели на базе отдыха «Крив» в Североуральском городском округе. Одежда, в которой он может находиться, неизвестна.
Игорь Мухин из Екатеринбурга, пропал 26 мая. Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи. В последний раз он был одет в тёмно-синий спортивный костюм, серые кроссовки и чёрную кепку.
Местонахождение Алексея Куприкова неизвестно с 27 мая. Он из Качканара. Был одет в тёмно-синюю ветровку, чёрную кофту с изображением футболиста, тёмно-синие спортивные штаны и чёрные кроссовки. Из особых примет усы и бородка.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или 112.
Местонахождение Александра Яшагина неизвестно с 21 мая. В последний раз его видели на базе отдыха «Крив» в Североуральском городском округе. Одежда, в которой он может находиться, неизвестна.
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
Игорь Мухин из Екатеринбурга, пропал 26 мая. Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи. В последний раз он был одет в тёмно-синий спортивный костюм, серые кроссовки и чёрную кепку.
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
Местонахождение Алексея Куприкова неизвестно с 27 мая. Он из Качканара. Был одет в тёмно-синюю ветровку, чёрную кофту с изображением футболиста, тёмно-синие спортивные штаны и чёрные кроссовки. Из особых примет усы и бородка.
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или 112.
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