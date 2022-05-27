За пожарной обстановкой в Свердловской области следят более 1000 человек
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
За пожарной обстановкой в населённых пунктах Свердловской области следят 164 патрульных группы, в состав которых входят более 1000 человек. В их числе инспектора государственного пожарного надзора, сотрудники полиции, лесники, а также представители администраций муниципальных образований.
«Для патрулирования территории огнеборцы используют технику повышенной проходимости. К местам возможных возгораний спасатели добираются на квадроциклах», – рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Напомним, что накануне глава уральской столицы Алексей Орлов отменил особый противопожарный режим в лесах Екатеринбурга. Однако запрет на разведение костров на территории Свердловской области, введённый 30-го апреля, продолжает действовать до сих пор.
«Для патрулирования территории огнеборцы используют технику повышенной проходимости. К местам возможных возгораний спасатели добираются на квадроциклах», – рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Напомним, что накануне глава уральской столицы Алексей Орлов отменил особый противопожарный режим в лесах Екатеринбурга. Однако запрет на разведение костров на территории Свердловской области, введённый 30-го апреля, продолжает действовать до сих пор.
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