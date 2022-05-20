Леса Екатеринбурга больше не защищает особый противопожарный режим
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Особый противопожарный режим, запрещавший посещать леса Екатеринбурга и разведение открытого огня на природе, отменили. Постановление об отмене подписал тот же чиновник, чья подпись и вводила его с середины апреля, — глава городской администрации Алексей Орлов.
Отмена особого противопожарного режима отнюдь не означает, что опасность возникновения лесных пожаров осталась позади. Хотя непогодица последних дней действительно риск такой несколько понизила. Не означает отмена особого режима и то, что теперь любители поесть шашлычков на открытом воздухе могут разводить костры и ставить мангалы, где их душе будет угодно. Костры и мангалы во всех лесопарках города запрещены по умолчанию, поскольку они относятся к особо охраняемым природным территориям.
Стоит также отметить, что отмена особого противопожарного режима касается только Екатеринбурга, на что указывает и фраза «Признать утратившим силу Постановление Администрации города Екатеринбурга от 15 апреля № 1009 «Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования»», которая появилась сегодня на официальном портале уральской столицы. Аналогичный противопожарный режим в Свердловской области был введён 30-го апреля и действует до сих пор.
Отмена особого противопожарного режима отнюдь не означает, что опасность возникновения лесных пожаров осталась позади. Хотя непогодица последних дней действительно риск такой несколько понизила. Не означает отмена особого режима и то, что теперь любители поесть шашлычков на открытом воздухе могут разводить костры и ставить мангалы, где их душе будет угодно. Костры и мангалы во всех лесопарках города запрещены по умолчанию, поскольку они относятся к особо охраняемым природным территориям.
Стоит также отметить, что отмена особого противопожарного режима касается только Екатеринбурга, на что указывает и фраза «Признать утратившим силу Постановление Администрации города Екатеринбурга от 15 апреля № 1009 «Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования»», которая появилась сегодня на официальном портале уральской столицы. Аналогичный противопожарный режим в Свердловской области был введён 30-го апреля и действует до сих пор.
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