С 30 апреля в Свердловской области начинает действовать особый противопожарный режим
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление, согласно которому с 30 апреля на территории региона начинает действовать особый противопожарный режим.
По его словам, в области уже были зафиксированы первые возгорания из-за неосторожного обращения с огнём, а впереди майские праздники.
«Многие уральцы поедут на дачные и садовые участки, будут отдыхать на природе. Важно, чтобы этот отдых был безопасным и для людей, и для природы тоже», – отметил губернатор.
Он также дал поручение региональному министерству природных ресурсов и экологии необходимо обеспечить круглосуточную работу диспетчерской службы Уральской авиалесоохраны, а также – полную готовность лесопожарных формирований.
По его словам, в области уже были зафиксированы первые возгорания из-за неосторожного обращения с огнём, а впереди майские праздники.
«Многие уральцы поедут на дачные и садовые участки, будут отдыхать на природе. Важно, чтобы этот отдых был безопасным и для людей, и для природы тоже», – отметил губернатор.
Он также дал поручение региональному министерству природных ресурсов и экологии необходимо обеспечить круглосуточную работу диспетчерской службы Уральской авиалесоохраны, а также – полную готовность лесопожарных формирований.
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