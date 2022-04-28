С 30 апреля в Свердловской области начинает действовать особый противопожарный режим

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление, согласно которому с 30 апреля на территории региона начинает действовать особый противопожарный режим.По его словам, в области уже были зафиксированы первые возгорания из-за неосторожного обращения с огнём, а впереди майские праздники.«Многие уральцы поедут на дачные и садовые участки, будут отдыхать на природе. Важно, чтобы этот отдых был безопасным и для людей, и для природы тоже», – отметил губернатор.Он также дал поручение региональному министерству природных ресурсов и экологии необходимо обеспечить круглосуточную работу диспетчерской службы Уральской авиалесоохраны, а также – полную готовность лесопожарных формирований.