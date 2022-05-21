К 300-летию Нижнего Тагила на проспекте Ленина высадили 70 деревьев
Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Накануне в Нижнем Тагиле на проспекте Ленина высадили 70 яблонь, лип и берёз. Благоустройство улицы приурочено к 300-ленитю города.
В мероприятии также приняли участие мэр города Владислав Пинаев и сотрудники городской администрации. Они высадили саженцы на четырех участках проспекта: на перекрестке Октябрьской революции – Садовой, возле кинотеатра «Родина», здания Треста Тагилстрой и пиццерии напротив КДК «Современник».
«Всего в юбилейный год в Нижнем Тагиле будет высажено более 300 деревьев различных пород и 5 000 кустарников», – рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
В мероприятии также приняли участие мэр города Владислав Пинаев и сотрудники городской администрации. Они высадили саженцы на четырех участках проспекта: на перекрестке Октябрьской революции – Садовой, возле кинотеатра «Родина», здания Треста Тагилстрой и пиццерии напротив КДК «Современник».
«Всего в юбилейный год в Нижнем Тагиле будет высажено более 300 деревьев различных пород и 5 000 кустарников», – рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В центре Краснотурьинска высадили новые тополя
25 мая 2022
25 мая 2022