Около 150 мешков мусора убрали экоактивисты с ООПТ «Северские скалы»
Общество
Фото: Экопоходы | Урал | Екатеринбург / vk.com
На этой неделе за два дня студенты Уральского государственного лесотехнического университета убрали с особо охраняемой природной территории «Северские скалы» около 150 мешков мусора и еще много строительных отходов.
Всего за пять субботников совместными усилиями студентов и общественного движения «Экопоходы с Норкиным» с природной территории вывезли 700 мешков мусора. Основная часть работ по очистке Северских скал уже закончена. Но остались точечные свалки, которые экоактивисты планируют устранить за один или два субботника.
В паблике «Экопоходы» во ВКонтакте отмечается, что после этого предстоит ввести ограничение для въезда квадроциклов и мопедов на территорию ООПТ.
Ранее мы писали о субботнике на Северских скалах, который состоялся 30 апреля. Перед этим министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области выделило общественному движению «Экопоходы с Норкиным», проводящему субботники, сто пар рабочих перчаток.
Напомним, что еще в прошлом году активисты обнаружили около ста свалок мусора на территории проектируемого природного парка «Палкино», куда также входят поселок Северка и Северские скалы.
Всего за пять субботников совместными усилиями студентов и общественного движения «Экопоходы с Норкиным» с природной территории вывезли 700 мешков мусора. Основная часть работ по очистке Северских скал уже закончена. Но остались точечные свалки, которые экоактивисты планируют устранить за один или два субботника.
В паблике «Экопоходы» во ВКонтакте отмечается, что после этого предстоит ввести ограничение для въезда квадроциклов и мопедов на территорию ООПТ.
Ранее мы писали о субботнике на Северских скалах, который состоялся 30 апреля. Перед этим министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области выделило общественному движению «Экопоходы с Норкиным», проводящему субботники, сто пар рабочих перчаток.
Напомним, что еще в прошлом году активисты обнаружили около ста свалок мусора на территории проектируемого природного парка «Палкино», куда также входят поселок Северка и Северские скалы.
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